ACA Segurs, Creand Assegurances donen 10.000 euros a Assandca

ACA Segurs, Creand Assegurances Vida i l'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) han signat avui el conveni que garanteix que Assandca rebi una aportació econòmica de 10.000 euros procedent de les aportacions directes de la seva quota a l'Associació Andorrana contra el Càncer. 5.000 euros els destinarà ACA Segurs i la resta Creand Assegurances. Aquests diners es destinaran a projectes relacionats directament amb les problemàtiques concretes derivades dels diferents tipus de càncer que pateixen les dones.



ACA Segurs i Creand Assegurances Vida van unir esforços per presentar fa un mes la pòlissa Prevenció Dona ACA Segurs, una assegurança de vida anual amb diagnòstic de càncer de mama, destinada a les sòcies de l'Automòbil Club.



Ara, després d'un més de campanya telefònica, 103 sòcies de l'ACA han decidit contractar aquesta pòlissa de segurs. Aquesta xifra representa un 5% del total de les dones de l'ACA i segons explica el director general de Creand Vida, Xavier Puigdemasa "és un percentatge que per la nostra experiència és tot un èxit, ha estat molt ben acceptada".



Aquesta assegurança inclou les cobertures per al diagnòstic del càncer de mama, per a la cirurgia plàstica i reparadora a conseqüència del càncer de mama, per a l'hospitalització si es pateix la malaltia i per a un ajut de vint hores de servei domiciliari després de sortir de l'hospital, entre d'altres.



Segons ha comentat el president l'Assandca, Josep Saravia "el càncer de mama és el més freqüent en dones". Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el càncer de mama és la causa més comuna de mort a conseqüència d'un càncer entre les dones en l'àmbit mundial.



Puigdemassa i Tarrado s'han mostrat "molt satisfets" de poder fer aquesta contribució a Associació Andorrana Contra el Càncer i esperen "poder repetir en el futur aquest tipus d'iniciatives". El director general de Creand Vida també ha animat a altres sòcies a contractar la pòlissa si així ho desitgen.