Una cinquantena d'usuaris de la UCA es beneficien dels entrenaments amb el MoraBanc

Aquesta tarda, el Poliesportiu d'Andorra ha acollit la presentació de la renovació del conveni entre el MoraBanc Andorra i la Unitat de Conductes Addictives (UCA) amb el qual es duen a terme entrenaments de bàsquet amb les persones usuaris de l'hospital de dia de la UCA. A la presentació han assistit l'entrenador del grup, Jaume Tomàs, la responsable RSC Bàsquet Club MoraBanc Andorra, Natalia De Felipe, i la responsable del programa de la UCA a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Lula Martínez.



Per la seva part, Martínez ha explicat que el programa "es basa en un joc de col·laboració i cooperació", en el qual es treballa des del 2019, l'any en què es va signar el primer conveni de col·laboració entre les dues entitats.

Actualment, les xifres de participació se situen prop de la cinquantena de persones, les quals són usuaris del centre de dia i les consultes externes de la UCA. Tot i que l'equip de treball, és un grup obert que oscil·la entre els sis i 12 usuaris.



Tanmateix, el programa consisteix a dedicar un dia d'entrenament de bàsquet a la setmana en què es crea un espai on els usuaris puguin "venir i compartir un temps per sentir-se una mica útils", segons ha assegurat l'entrenador. A més, Tomàs ha afegit que "és una alegria veure el canvi de les persones que assisteixen al programa [...] Al final és un win win, perquè nosaltres aportem l'estructura i l'esport, però ells aporten una altra perspectiva de veure la vida. Ells guanyen i nosaltres també". També, hi ha molts usuaris que "es reincorporen a la vida laboral i busquen la manera de continuar venint", ha explicat el tècnic del grup.



Finalment, la responsable del programa ha declarat que moltes de les persones assistents al programa l'asseguren que "els agrada venir perquè diuen que és l'únic lloc del país on no els jutgen". Per aquesta mateixa raó, la iniciativa va més enllà de passar només una estona per fer esport.