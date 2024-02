El Ministeri d'Interior nomena dos agents penitenciaris en període de formació

Continuar donant cobertura als requeriments del cos penitenciari, reforçant la plantilla d’agents del centre de la Comella. Amb aquests objectius, el Govern ha donat llum verda al nomenament de dos agents penitenciaris en període de formació. Un d’ells ocuparà una plaça vacant i l’altre, una de nova creació.



Així doncs, ambdós començaran el seu procés formatiu, que s’allargarà durant sis mesos, a partir del març d’enguany. Posteriorment, en cas de superar amb satisfacció aquesta etapa, prosseguirien amb el període de prova al llarg de dotze mesos per, si compleixen positivament, ser nomenats definitivament com a agents penitenciaris.



Modificació d'un reglament relatiu a la Policia



D'altra banda, el Govern també ha aprovat la modificació del reglament de la uniformitat, de les divises, dels distintius d’identificació i de les denominacions dels graus i les categories dels membres del Cos de Policia.



El text s’ha tornat a formular i s’han modificat els escuts de les unitats d’intervenció tècnica i seguretat viària per evitar confusió entre aquests i els escuts de les especialitats d’aquestes unitats.



També s’han homogeneïtzat els colors emprats en les diferents modalitats de carreteres que es redueixen al negre, blanc i daurat, i s’ha modificat el nombre i la composició dels estels de les galoneres dels membres de l’escala executiva B1.