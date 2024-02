La CASS aprova les noves tarifes mèdiques i altres professionals de la salut

El Govern ha aprovat el Decret que actualitza algunes de les tarifes dels actes mèdics, odontològics i d’altres professionals de la salut, així com dels centres sociosanitaris i de les prestacions de reembossament de les despeses de desplaçament de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, tenint en compte l’increment de l’IPC del 2023.

L’augment de les tarifes s’ha treballat amb els col·lectius per revisar les que requerien ser actualitzades i en quin percentatge. A proposta del Consell d’Administració de la CASS l’entrada en vigor de les noves tarifes serà el 15 de març.

Per exemple, l’import d’una consulta feta per un metge generalista presencialment és de 28,05 euros, per tant, suposa un increment de 4’6% per aquest 2024.