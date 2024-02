Cardelús millora els registres al segon test a Jerez

A la segona jornada del test oficial del Campionat del Món de Moto2 que s’està fent al circuit de Jerez, Xavi Cardelús i l’equip Fantic Racing han seguit treballant en fixar una base de settings a la seva Kalex.

En aquest segon dia de treball, el pilot andorrà ha millorat els registres que va aconseguir ahir malgrat que la volta ràpida no sigui, ara per ara, un dels objectius d’aquest test previ al primer Gran Premi de la temporada.

A la primera sessió ja ha marcat un 1’42.665 que millorava en dues dècimes de segon la seva volta ràpida d’ahir. A la tercera i última sessió del dia, ha aconseguit baixar els seus temps en un dècima més aturant el cronòmetre en un 1’42.579. El pilot de Fantic Racing ha cobert avui 65 voltes al traçat andalús.

Cardelús ha valorat en aquests termes la feina feta en aquesta segona jornada d’entrenaments: “En aquesta segona jornada a Jerez hem seguit a la mateixa línia de treball tot provant moltes coses per ajustar cadascun dels aspectes de la posta a punt de la moto. He millorat en tres dècimes el meu millor registre d’ahir, però no estic del tot satisfet perquè esperava fer un pas endavant molt més gran. Malgrat tot, la feina feta és positiva".

Demà divendres es farà la tercera i última jornada d’aquest test oficial de Jerez que serà l’últim entrenament previ a l’inici del Campionat del Món a Qatar. Els pilots tornaran a tenir tres sessions cronometrades.