The Grefg es mostra indiferent davant la sentència

TheGrefg va afegir que "casualment després que es fes tant famós aquest cas la sentència va superràpida. He esperat tres anys, però el cas es va fer mediàtic fa unes setmanes i ja tenim la sentència". A més va argumentar que "la sentència diu que la dona estava en una posició indefensa quan ella mateixa tenia advocats".

A més, va argumentar que la senyora s'ha vist beneficiada arran del fet que el cas es fes públic: "A mi em provoca molta curiositat saber què hagués passat si aquest tema no hagués sigut públic, i no se m'hagués demonitzat tant a les xarxes socials i als mitjans", afegint que "la jutgessa que ens va donar la raó en un primer moment, ara ha flipat".

TheGrefg ahir va tornar a parlar sobre el cas de la dona al seu edifici després que el Tribunal Superior fes pública la sentència el passat dimecres. Així, l'streamer, en un directe va deixar clar que li és indiferent la sentència i que no aguantarà "que la gent cregui que soc quelcom que no soc".

Per El Periòdic

