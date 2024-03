El mal temps impedeix a Caminal participar en el segon supergegant de la Copa d'Europa

Pel que fa al grup U19 de l’EEBE, primer tindrà un primer contacte amb la competició a Font Romeu, on l’equip correrà els gegants FIS dels dies 4 i 5 de març. Després, les curses pels U19 es traslladaran a Andorra, on competiran a les FIS del 8 a l’11 de març –8 i 9 gegants FIS, 10 i 11 eslàloms FIS–.

El grup U16 té el punt de mira posat en les curses OPA FESA Cup que acollirà Andorra del 4 al 7 de març. Aquesta fita és important pel nivell que s’hi trobaran, ja que la competició és com una Copa d’Europa de la categoria. Aquesta FESA Cup comptarà amb dos gegants –dies 4 i 5– i dos eslàloms –dies 6 i 7–. Els seleccionats per aquesta FESA Cup són quatre noies: Etna Pou, Ainhoa Piccino, Isabella Pérez i Candela Mortés; i sis nois: Jan Visa, Max Black, Marcel Pérez, Àlex Comellas, Hans Breitffus i Jordi Rogel.

Les pròximes curses dels grups EEBE U16 i U19 / La temporada inicia la seva part final i ho fa amb els equips de l’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu preparats per les pròximes carreres.

Ara Caminal pensa en els gegants FIS de Pozza di Fassa, on correrà juntament amb les seves companyes Íria Medina i Clàudia Garcia.

El mal temps ha obligat aquest divendres a anul·lar el segon supergegant de la Copa d'Europa de Sarntal (Itàlia), una prova en la qual havia de participar l'andorrana Jordina Caminal. Durant la nit ha estat plovent i a primera hora d'aquest divendres al matí, tot i que amb menys intensitat, continuava la pluja i, a més, hi havia molta boira. Amb aquesta situació, l’organització ha cancel·lat la competició que es tancava avui a Sarntal.

