Pallassos, titelles i música en la nova temporada de teatre infantil d'Andorra la Vella

La temporada de primavera de teatre infantil d'Andorra la Vella torna a finals d'aquest mes amb tres propostes que inclouen gèneres diversos que van des dels pallassos, les titelles i el teatre musical, poètic i gestual.

El cicle arrenca el 23 de març amb L'Odissea del riure perdut, de la companyia Teatre Mòbil: un espectacle d'humor adreçat a tota la família protagonitzat per uns pallassos que emprenen un viatge pel país de Bufilàndia per recuperar el riure que han perdut els vilatans.

El 20 d'abril serà el torn de La Pantomima amb el seu espectacle Genèrics, una proposta educativa que promociona la igualtat de gènere en tots els àmbits i que té com a fil conductor les titelles. Amb una escenografia molt cuidada i una gran varietat de titelles, Genèrics inclou música en directe i narra, entre d'altres, els contes La Ventafocs revoltosa i l'Autoestima de Jan.

El darrer dels espectacles serà Sense lluna, l'11 de maig, amb la companyia Samfaina de colors, una proposta de teatre musical i gestual guardonada amb el Premi FETEN 2023 a la Millor música original i el Premi Territori violeta a la Mostra d'Igualada 2023. Sense lluna no té text i la música esdevé el llenguatge per comunicar els sentiments i les emocions que transmet: el muntatge és una reflexió sobre l'harmonia i l'equilibri universal a través de la música en què les fases lunars representen al·legòricament el cicle de la vida.

Els tres espectacles es representaran al Teatre Comunal en dues funcions cadascun, a les 17.00 i a les 18.30 hores. L'entrada és gratuïta per als infants (cal treure el tiquet tot i ser de franc) i té un preu de quatre euros per als adults. Els tiquets ja estan a la venda i es poden adquirir únicament per internet, a www.andorralavella.ad/entrades.



Bon ritme de venda als espectacles de la 64a Temporada de teatre / D'altra banda, el ritme de venda de les entrades de la 64a Temporada de teatre, que també tindrà lloc al Teatre Comunal, està sent molt positiu i les localitats per a Conspiranoia (21 de març) i La Trena (9 de maig) estan pràcticament esgotades.

Encara queden entrades disponibles per als espectacles Tempest project del Théatre des Bouffes du Nord i que s'organitza amb la col·laboració de l'Ambaixada de França a Andorra (11 d'abril) i Somiatruites, de la Jove companyia nacional de Dansa d'Andorra i l'Escena nacional d'Andorra (27 d'abril). Els tiquets es poden adquirir a www.andorralavella.ad/entrades i també al Centre cultural la Llacuna i l'Oficina de turisme de la plaça de la Rotonda.