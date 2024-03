Verdú decidirà en l'últim moment si corre a Aspen

Avui és el dia de cursa a Aspen (Estats Units), amb el gegant de la Copa del Món. Joan Verdú, que arrossega problemes a l’esquena des de la cita del dissabte passat a Palisades Tahoe, té assignat el dorsal 9, però la decisió de si participa o no a la carrera la prendrà en l’últim moment.

Així doncs, la seva presència a Aspen continua depenent de l’evolució de les seves molèsties a l’esquena. Ahir es trobava una mica millor i avui la previsió és que encara hagi millorat la situació, però aquest problema físic continua sent fort com per estar al cent per cent a la cursa.

D’aquesta manera, l’andorrà i l’staff tècnic valoraran durant el matí d’allà (ara mateix és de nit a Aspen i l’equip descansa) si estarà al portilló o no. La idea és anar pas a pas: primer aixecar-se i veure com es troba, i si és tot correcte, provar de fer el reconeixement de pista, i si aquí continua havent bones sensacions, llavors sortir a competir. En tot cas, també en qualsevol moment es pot decidir no participar.

Així les coses, fins a última hora no es prendrà una decisió ferma. La primera mànega del gegant d’aquesta Copa del Món serà a les 18.00 hores hora andorrana (10.00 hores a Aspen), i la segona està prevista a les 21.00 hores, en horari del Principat (13.00 hores a Aspen).