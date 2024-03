Recaptació econòmica de la campanya del 25N a les associacions de dones

Com cada any, el 25 de novembre del 2023, amb motiu del Dia Internacional contra la violència envers les dones, el BC MoraBanc Andorra i Govern van realitzar conjuntament aquesta campanya. I és que l'objectiu era donar visibilitat a les accions sobre la igualtat de gènere. Justament, el següent partit que va jugar al Principat, els jugadors del BC MoraBanc Andorra van lluir la samarreta de color lila i rosa pel 25N. Els equipaments originals que van portar els jugadors en aquell partit es van subhastar al portal GolSolidari i la recaptació s'ha destinat íntegrament a les associacions de dones d'Andorra.

Per El Periòdic

