L'ENFAF visita el Sant Joan Despí, un fort al seu feu

L'ENFAF Construccions Modernes vol mantenir la dinàmica positiva i repetir triomf, tal com va fer el passat cap de setmana (6-5) contra La Barca Monistrol. Aquesta vegada, es veuran les cares contra un punter de la competició, el Sant Joan Despí, en la visita que els faran demà a les 18.30 hores. Els barcelonesos són quarts, i són un conjunt molt fort a casa, on només han perdut dues vegades d'ençà que va iniciar la lliga, en la primera i tercera jornada. Els de Jona Pérez, per la seva banda, no sumen punts lluny del Francesc Vila des de finals de gener, quan es van endur el triomf contra l'SD Espanyol. A tot això, cal destacar que els dos conjunts es troben només a quatre punts de diferència, i que en el duel d'anada els andorrans van vèncer per 2-1, remuntant gràcies als gols de Guillem Castro i Brayan Pinto.