Les petites i mitjanes empreses estan en el punt de mira dels ciberdelinqüents

L'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra, sota el paraigües d'Andorra Digital, ha celebrat aquest divendres la segona jornada del CISO (persona encarregada de coordinar la seguretat en una empresa). L'esdeveniment ha comptat amb la presència de mig centenar de CISO d'empreses del país i també d'alguns representants de multinacionals estrangeres. Durant la jornada, cinc ponents han compartit amb els assistents els seus coneixements en temàtiques com 'els secrets del Cloud Digital' o la visió estratègica per una cadena de subministrament segura.

El secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha explicat que l'objectiu de la jornada és prevenir i informar a totes les entitats importants i essencials del país de les perspectives de ciberseguretat que hi ha en l'àmbit europeu i també de les possibilitats que poden tenir a nivell de millora de les mateixes entitats. Rossell també ha detallat que tot el moviment en ciberseguretat implica tenir més recursos, i que per aquest motiu el Govern va llançar el Pla de Digitalització d'Empreses, que ha de permetre al teixit empresarial encarar-se cap a la digitalització i la ciberseguretat i, per ajudar-los en el procés, l'Executiu ajuda a les empreses fins a un 75% de les accions que vulguin emprendre.

En aquest sentit, el secretari d'Estat ha reivindicat que encara cal incidir molt més de cara a les empreses petites, a través de xerrades o amb formacions per poder arribar a conscienciar i informar a totes aquestes empreses de la necessitat de tenir una ajuda tecnologia i protegir-se quan es fa aquesta transformació cap a la digitalització.

El responsable de l'Agència de Ciberseguretat, Jordi Ubach, ha posat en relleu que "un dels principals focus que tenen els ciberdelinqüents com podem veure per les diferents estadístiques se centra en la petita i la mitjana empresa, les grans empreses estan més protegides i van per la petita i la mitjana". Tenint en compte aquest aspecte i el fet que gran part del teixit empresarial del país està conformat per pimes, la voluntat tant del Govern com de l'Agència de Ciberseguretat, és fer esforços per no només ajudar-les econòmicament a fer la digitalització i protegir-se correctament sinó també per conscienciar-les sobre la necessitat de fer un canvi d'hàbits en el marc de la ciberseguretat.