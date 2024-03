El conjunt dels pocs punts febles

Després de l'aturada per la Copa del Rei i les finestres FIBA torna la lliga ACB per al MoraBanc Andorra amb un duel d'aquells més importants: el líder la competició, el Reial Madrid, visita diumenge la Bombonera a les 12.30 hores. Aquest matí en roda de premsa, Natxo Lezkano ha esmentat que l'equip de Chus Mateo és el millor d'Europa, «almenys pel que fa a la regularitat», tot destacant també que és un conjunt «amb molt pocs punts dèbils».

Per a fer-los front, el tècnic dels tricolor ha indicat que el millor que poden fer és «seguir la línia que estem seguint i sense fer massa adaptacions», tot assenyalant la importància defensiva i «quines són les qualitats de cada jugador». Així mateix, i demanat per si després de l’aturada creu que poden agafar als madrilenys per sorpresa, Lezkano ha comentat que el Madrid «és un equip que no es despista. Tenen un caràcter i una cultura de guanyar, i no espero que vinguin de cap altra manera que no sigui aquesta».

Com s'ha esmentat, els de la capital espanyola són els primers classificats, amb només tres derrotes en les 22 jornades que s'han disputat, i arriben al duel de diumenge amb un pèl més de bagatge en partits, ja que van vèncer la Copa del Rei fa dos caps de setmana i ahir van caure derrotats contra el Panathinaikos. En aquest sentit, l'entrenador del MoraBanc Andorra ha explicat que l'aturada no ha estat a gust de l'equip andorrà. «Hem tingut molts jugadors que han marxat amb la seva selecció i coincidir dues setmanes sense partits es fa massa llarg», ha explicat abans d'exposar que «estem amb bones sensacions» i l'aturada «no ens ha vingut en el millor moment».

Com ja es va publicar, Jean Montero podrà jugar el matx, tot i que ahir no es va entrenar amb l'equip i resten a l'espera de veure com s'acaba trobant. A més, Juan Rubio té una petita sobrecàrrega a l'abductor, mentre que la resta de jugadors es troben bé per afrontar el duel.