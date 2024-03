La CASS acaba de notificar als pensionistes la regularització de les pensions

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha posat aquest divendres el punt final a les convocatòries als pensionistes d’invalidesa compatible amb el treball (G1) als quals calia comunicar la regularització de les seves pensions arran del fet que es va detectar que estaven cobrant més del que els corresponia.

Així, des de la parapública informen que des del dilluns 20 al dijous 29 de febrer s’han fet 244 convocatòries, més del que estava previst en un principi arran del fet que durant les primeres explicacions donades a través de cartes es va detectar un error d’impressió, i es va haver de tornar a convocar algun pensionista per lliurar la carta correcta.

Els pensionistes als quals no variarà la pensió al mes de març rebran una comunicació on també se’ls explicarà que a partir de l’abril el càlcul serà automàtic i la seva pensió podria variar en funció dels seus ingressos.

Des de la CASS informen que no s’ha pogut contactar sis pensionistes, als quals s’està enviant convocatòries per altres mitjans, i en cas de seguir sense poder contactar amb ells, s’utilitzarà la notificació via BOPA. També detallen que set pensionistes han demanat suport de l’assistent social destacada pel departament d’Afers Socials.

Cal recordar que a partir del moment en què s’ha fet la notificació, els pensionistes tenen 10 dies hàbils per fer al·legacions, i passat aquest temps es comunica la resolució ferma del nou import de pensió. Aquesta resolució també pot ser recorreguda al Consell d’Administració de la CASS.