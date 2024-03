L'Espanya-Andorra es jugarà el 5 de juny a Badajoz

La Federació Espanyola de Futbol ha confirmat aquest matí que la cita entre la selecció espanyola i andorrana acabarà tenint lloc. Serà el 5 de juny al Nuevo Vivero, a Badajoz, i servirà per commemorar els 100 anys de la Federació Extremenya de Futbol i un test per als dos conjunts. De fet, la selecció entrenada per Luis de la Fuente debutarà 10 dies més tard a l'Eurocopa que aquest any acull Alemanya.

El del pròxim juny no serà la primera trobada entre ambdues seleccions, ja que precisament un 5 de juny de l'any 2004, totes dues es van enfrontar a Getafe en un duel que es van endur els locals per quatre a zero.