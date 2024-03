Oriol Olm, 28è en la Vertical Race de Schladming

Aquest divendres al matí s'ha disputat la vertical race de la Copa del Món de Schladming (Àustria), on Oriol Olm ha aconseguit la 28a posició amb un crono final de 22.06, a +3.13 del guanyador, el suís Rémi Bonnet (18.52). A banda, ha pogut sumar tres punts WC i es queda amb el 43è lloc a la general. Per la seva part, Adrià Bartumeu ha quedat 46è (24.13), a +2.07 del seu compatriota i a +5.21 de la victòria.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació