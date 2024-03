Aquest cap de setmana torna la neu al Principat

Es recomana precaució a la població davant aquestes condicions meteorològiques, especialment als qui hagin de desplaçar-se per carretera o fer activitats a l'aire lliure.

Per El Periòdic

