Nous talls a la C-14 per protestes

Inicialment, s'havia planejat bloquejar el trànsit en el túnel del Cadi, però la forta presència dels Mossos d'Esquadra, inclosos efectius dels antidisturbis (BRIMO), ha dissuadit als agricultors i, de moment, la via continua oberta el trànsit.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació