Avenç positiu de Cardelús al test de pretemporada de Jerez

Xavi Cardelús i l'equip Fantic Racing han posat avui el punt final al test oficial de pretemporada del Campionat del Món de Moto2 que s'ha fet des de dimecres al circuit de Jerez.

En aquesta última jornada de proves, el dia ha començat amb un 1'42.326 que millorava en més de dues dècimes de segon el millor temps que va aconseguir ahir i, el més important, la diferència respecte els millors temps de la sessió ha baixat al segon i mig. A la segona sessió ha tornat a millorar dues dècimes més amb un 1'42.105 i ha mantingut la diferència respecte els pilots més ràpids de la categoria i, finalment, a la tercera, ha rodat en els mateixos temps.

L'andorrà explica en aquests termes com han anat les coses al llarg del dia d'avui: «En aquesta tercera i última jornada de test a Jerez hem seguit millorant i he anat rodant més ràpidament de manera progressiva i rebaixant els meus temps de referència. En paral·lel, hem continuat fixant la base de la moto amb la qual afrontarem el principi de la temporada i cada cop estem més a prop dels settings de sortida. Estic satisfet de la feina feta malgrat que crec que encara puc fer-ho més bé, però, com he anat dient aquests dies, l'objectiu no era el d'aconseguir un registre determinat sinó de provar el màxim d'elements possibles per posar-nos a punt de cara al Gran Premi de Qatar. Des d'aquest punt de vista, hem fet una bona feina i viatjarem a la primera cursa de l'any amb les idees força clares malgrat que falten petits detalls per polir del meu pilotatge i de la moto».

Aquests han estat els últims entrenaments previs al primer Gran Premi de la temporada que es disputarà la setmana que ve al circuit de Lusail, a Qatar. Divendres dia 8 de març es faran els primers entrenaments.