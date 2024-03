Avís groc per vent i precipitacions generalitzades a tot el país

El Servei de Meteorologia ha activat l'avís groc a tot el país per les fortes ventades que es preveuen durant la jornada d'avui. Els ruixats intermitents que s'estan registrant aquest matí són el preludi del front que afectarà el territori aquesta tarda i que deixarà precipitacions generalitzades durant la tarda i nit. A més, la cota de neu baixarà dels 1.500 als 1.000 metres. Les previsions són de gruixos de neu de 20 centímetres als 2.500 metres i de set centímetres als 1.500 metres.

Per El Periòdic

