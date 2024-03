Acció es reuneix per marcar l’agenda fins al referèndum

Els membres d'Acció per Andorra s'han reunit avui per comentar l'agenda política dels pròxims mesos. En un ambient familiar i distès, Judith Pallarés ha comentat l'evolució de les converses mantingudes amb el Govern amb relació al pacte d'Estat per l'Acord d'associació i el futur pacte d'Estat de Salut.

Pallarés ha comentat l'agenda plantejada pels membres del pacte per la UE convidant els assistents a participar en la presentació pública de l'Acord d'associació del dia 12 de març al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i convidar al màxim de ciutadans. La presidenta ha compartit en quin moment estarà la publicació definitiva de l'Acord, i ha explicat com a la web andorraue.ad ja es pot trobar moltes respostes sobre l'acord i és el lloc en què el Govern publicarà el text definitiu.

Sobre el pacte d’Estat de Salut, Pallarés ha explicat que la proposta ja formava part dels acords presos entre Demòcrates i Acció a l'inici de la legislatura i que les propostes del programa electoral d'Acció ja van ser introduïdes ratificant així la participació del partit en la proposta de la ministra de Salut. L'assemblea va incidir en la importància de fer un seguiment més curós de la implementació dels acords amb el Govern i continuar insistint en altres aspectes importants com l'habitatge.