Joyce DiDonato emociona a l'Auditori Nacional

La guanyadora de tres premis Grammy Joyce DiDonato ha tancat la presentació de la segona temporada del festival Clàssicand, oferint un concert gratuït multitudinari a l'Auditori Nacional d'Andorra (Ordino). La reconeguda mezzosoprano ha aterrat per primera vegada al país amb força, sent el principal reclam d'aquesta prèvia del festival, que ha iniciat aquest dissabte al matí al ministeri de Cultura d'Encamp. Arran, el director de l'esdeveniment, Joan Anton Rechi, ja va esmentar que la voluntat era "celebrar una festa de presentació per a tota la població, que els permeti gaudir d'una artista de renom mundial i que els engresqui a assistir a altres esdeveniments d'aquest tipus".



Enguany, el tret de sortida al cartell no es farà fins al 25 de maig, quan Pasión Vega ompli els jardins de Ràdio Andorra amb les cançons més mítiques dels llargmetratges del director Pedro Almodóvar. El duet de piano contemporani més prestigiós del món, les germanes Katia i Marielle Labèque o el cèlebre cantant alemany líric, Benjamin Appl, són alguns dels plats forts del cartell de la 2a edició d'aquest festival de música clàssica.