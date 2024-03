Gràcies a la seva cessió del fons familiar de bicicletes, una de les més destacades d'Europa, va fer possible el Bicilab Andorra.

Bonaventura Riberaygua Esteve ha traspassat avui diumenge 3 de març a l'edat de 94 anys. Era conegut per les seves grans col·leccions de motocicletes i automòbils antics.

Per El Periòdic

