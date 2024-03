El 2023 es van executar 44 desnonaments

En el transcurs del 2023 s'han registrat un total de 149 demandes relacionades amb arrendaments urbans, segons confirmen les dades facilitades per la Batllia. Segons informa l’ANA, de tots aquests casos, la Cambra de Saigs confirma que 44 han acabat amb desnonaments, dels quals dotze es van lliurar sense cap mena d'intervenció, onze ja estaven desocupats en el moment del llançament (desallotjament) i, pel que fa a la resta, es va procedir a realitzar el llançament a l'instant.



Cal recordar que la llei de mesures de protecció, d'estímul del mercat i de governança en l'àmbit de l'habitatge que va entrar en vigor el gener del 2023 va atorgar la potestat als saigs de fer efectius els desnonaments d'habitatges privats i a l'Institut Nacional de l'Habitatge d'aquells de protecció pública.



De la mateixa manera, es va incloure un protocol d'actuació en situacions de pèrdua de l'habitatge de residència habitual i per a casos de desnonaments que pren en consideració les situacions socials de les famílies i alhora garanteix la protecció de les persones. A més, el procediment va servir per donar resposta al requeriment del Consell de Drets Socials del Consell d'Europa, que demanava un pla d'actuació entre Batllia i Afers Socials per atendre tots els casos de vulnerabilitat social i residencial.