El MoraBanc Andorra cau davant el líder (70-89)

El MoraBanc Andorra s'ha vist les cares avui amb el líder de la lliga en la tornada a la competició després de l'aturada. La Bombonera ha rebut al Reial Madrid en un partit que començava tens i amb respecte per part dels de Lezkano.

La represa de la competició després d'uns dies de descans n'ha estat la culpable i, el fet d'enfrontar-se al líder, també. Els blancs protegien bé el seu cèrcol, i al MoraBanc Andorra li ha costat agafar el ritme anotador. L'exigència era màxima intentant igualar el seu nivell físic en els dos cèrcols.

Els de Lezkano entraven en partit escurçant diferències en l'equador d'un primer assalt que ha acabat amb el 16-26 desfavorable tot i que en tot moment els andorrans han mostrat un bon nivell.

Continuant amb la mateixa filosofia, els tricolors aconseguien provocar que el Reial Madrid portés 18 pilotes perdudes, i al davant l'encert exterior feia incendiar una Bombonera que es deixava les mans aplaudint al seu equip. Parcial de 25-11 en un excel·lent segon assalt pel 41-37 de camí als vestidors.

Fins aquí tot anava bé, però després arribava el més complicat i el que ha acabat decidint el match. La represa del joc va ser favorable a un MoraBanc Andorra que es posava set punts per davant gràcies al tercer triple d'un inspirat Mihajlo Andric. Quan semblava que les sensacions eren les millors, un triple anul·lat a Jean Montero en una acció de falta visitant junt amb una falta antiesportiva del mateix Andric han canviat de dalt a baix l'enfrontament.

Això ha fet mal a l'equip, i un conjunt com el Reial Madrid et passa per sobre si desconnectes. Malauradament, aquí s'ha esvaït gairebé tota esperança de tornar a ficar-li la por al cos al rival (14-31 de parcial en el tercer període). Gairebé tot decidit en uns últims deu minuts en què ambdós conjunts s'han deixat anar abans de sonar la botzina pel marcador final de 70-89.