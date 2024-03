Loli Mellado guanya l’Skimo femení en esquí de muntanya

A banda, l’Skimo és una prova esportiva amb un fort caràcter festiu i solidari. L’esdeveniment té com a objectiu contribuir a la pràctica dels esports de neu en l’àmbit femení, però destaca també com a cursa popular pel seu vessant solidari en col·laboració amb l’associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (AUTEA). En aquesta edició, s’han pogut recaptar 4.000 euros que es destinaran al programa de l'associació que ajuda a famílies amb infants de sis a 18 anys.

Enguany, la prova ha estat de nou un èxit organitzatiu i de participació amb un total de 315 participants. D’aquestes, un 65% han participat en la cursa d’esquí de muntanya, mentre que el 35% de les participants ho han fet en raquetes. Així mateix, destaca que el 57% de les inscrites ho ha fet en equip i el 43% ho han fet en la modalitat individual. Entre tots els inscrits, hi havia 11 homes, que han volgut donar suport a l’esport femení amb la seva participació malgrat no puntuar.

La guanyadora de la categoria popular ha estat Loli Mellado, que ha completat el recorregut de quatre quilòmetres i 432 metres de desnivell des del pla de la Caubella fins al pic del Cubil amb un temps de 37.46. Neus Serracanta i Andrea Sinfreu han acabat en segona i tercera posició, respectivament. La principal novetat d’enguany és que la prova era puntuable per a la Copa d’Andorra d’esquí de muntanya. En aquesta classificació, la vencedora ha estat Sinfreu amb un registre de 39.09, seguida de Sandra Almeida i Sònia Carrillo.

