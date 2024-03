Accident amb un conductor begut a Ansalonga

El conductor del turisme ha quedat arrestat per positiu d'alcoholèmia.

Segons ha informat el cos d’ordre, el vehicle hauria sortit de la calçada i s’hauria estimbat contra una tanca de seguretat. En l'accident només hi va haver danys materials.

