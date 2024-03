Del Rio debuta i puntua en la Copa del Món

Debut de Gina del Rio en la Copa del Món d'esquí de fons, on ha pogut assolir una 21a plaça en les finals de l'sprint que a més, l'ha fet sumar els primers 40 punts WC. A les qualis, ja donava la primera gran notícia del dia en marcar el 16è millor temps, a +8.60 del primer lloc aconseguit per la sueca Jonna Sundling. Així, la fondista entrava en el 'heat cinc' dels quarts de final amb la sueca Johanna Hagstroem; la letona Patricija Eiduka; la noruega Julie Myhre; la francesa Lena Quintin i la finlandesa Hilla Niemela.



Als quarts de final, Del Rio marxava amb el grup. Però, en la part final, Niemela queia davant d'ella i no podia evitar caure també, fet que l'ha fet despenjar-se del cap de cursa, on ja no tenia opcions de remuntar. Així, era la 5a en travessar la meta amb 3.18.99. D'aquesta manera, la tricolor ha realitzat un debut excel·lent en la màxima categoria de l'esquí de fons, segons informa l'ANA.



"La quali ha anat bastant bé, amb bones sensacions. Al final he estat 16a, que ens ha permès passar a les finals" ha valorat Del Rio. En l'última pujada dels quarts, l'ha pres la maleïda caiguda, però, ha esmentat que està "molt contenta pel resultat i amb la feina de tot l'equip". El seu entrenador, Xabier del Val, ha sostingut que la caiguda "no li ha permès millorar la posició". "Ens quedem amb el resultat de la quali, amb l'experiència que hem tingut i amb la motivació que ens deixa aquest resultat per continuar treballant per l'any que ve" ha conclòs.