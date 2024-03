Vinyes-Barcons guanyen la classe 1 a Lleida

L'equip Joan Vinyes-Marc Barcons va guanyar la classe 1 de resistència (2ns a la classificació absoluta) a la prova de les tres hores de Lleida, una de les competicions que es van celebrar en la diada 'Winter Off-Road' al traçat de la capital de província catalana. Amb aquesta celebració de la cita organitzada per l'Escuderia Lleida, es va iniciar el Campionat de Catalunya de l'especialitat. El duet va començar amb bon feeling el seu debut competint amb la mateixa mecànica.

En la sortida, el pilot andorrà es va situar de manera immediata a la segona posició i a partir d'aquest instant, va poder completar el relleu, sempre mantenint les distàncies amb els líders de la prova, que en aquells moments eren Boltá-Dela Torre. Amb Barcons al volant, es va seguir la mateixa tònica i així es van anar succeint les voltes, dominant amb claredat la classe 1 i sent superats, a la classificació absoluta, tan sols per Alonso-Alonso-Aranda (vencedors de la classe 2).

Vinyes-Barcons van superar en 14 voltes als seus seguidors immediats de la classe 1, tot i quedar-se sense direcció assistida a partir de la meitat de la cursa. El sobreesforç físic va ser considerable, segons esmenten en un comunicat emès per l'equip tècnic.

Climatologia atípica / Els equips i aficionats presents en el circuit lleidatà van gaudir d'un temps ennuvolat i una temperatura agradable. La pluja no va fer acte de presència fins a la finalització de les tres hores, fet que va obligar els organitzadors a regar una pista que, tot i tenir alguns forats, els pilots en general van considerar que estava en perfectes condicions.

'Robatori' de places familiars / Vinyes va aprofitar les ocasions que li permeten mantenir actualitzat el feeling de la competició. En aquesta ocasió, va ocupar la plaça del seu fill, que no va poder acudir per temes d'agenda, al MBP Racing. «Ha estat un bon entrenament pensant en el compromís del dissabte vinent a Lorca», va esmentar el pilot. Tot i que es tracta d'especialitats diferents, la finalitat és la mateixa: «Mantenir la concentració al màxim i anar el més ràpid possible, sempre controlant els rivals», va explicar.

L'aparença del triomf era plàcid, però, van experimentar algun contratemps com quedar-se sense direcció assistida que els va obligar a gastar més energies de les previstes. De fet, l'experimentat pilot va al·legar que «és molt dur per als braços i els canells, les darreres voltes del relleu que em va tocar fer en aquestes condicions se'm van fer molt llargues». «Dissabte iniciarem la Copa d'Espanya de Ral·lis de terra (CERT) 2024. A Lorca l'escenari serà molt diferent», va concloure.

Segons el calendari actual de la Federació Catalana d'Automobilisme (FCA), l'Escuderia Mollerussa seran els organitzadors de la següent cita de la resistència catalana, programada per l'11 de maig al circuit Parc de la Serra.