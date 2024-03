Les precipitacions del cap de setmana deixen gruixos de neu de més de 40 centímetres

Les precipitacions viscudes aquest cap de setmana al país han deixat gruixos de neu de més de 40 centímetres a les zones altes del Principat, especialment a les Fonts d'Arinsal i a Sorteny, on s'han assolit acumulacions de 44 i de 42 centímetres, respectivament. A més, tal com detalla el Servei Meteorològic d'Andorra, les precipitacions esmentades han fet que per sobre dels 1.700 metres s'hagin registrat també gruixos d'entre 20 i 30 centímetres.

Pel que fa al dia d'avui, la previsió és que el sol sigui el protagonista de la jornada d'aquest dilluns, tot i que durant la nit tornarà a haver-hi algun ruixat feble al nord del país. La previsió és que les precipitacions generalitzades tornin de cara a dijous, mantenint-se al llarg de tot el cap de setmana.