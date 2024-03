S'obren les inscripcions als nous cursos del Centre de Formació al Llarg de la Vida

El Centre de Formació al Llarg de la Vida ha obert les inscripcions per als cursos de formació continuada professional que s'imparteixen de manera gratuïta de març a juny del 2024. S'ofereixen cursos de diferents temàtiques en l'àmbit de la tecnologia com poden ser la fabricació digital, el certificat i la signatura electrònica, la protecció de les dades personals o les claus per triomfar en temps d'incertesa.



Així mateix, al catàleg també s'inclouen formacions professionalitzadores com el curs d'habilitació d'informador turístic d'Andorra, el de rol d'administratiu en la gestió de recursos humans, o el d'emprenedoria femenina. Finalment, el Centre de Formació al Llarg de la Vida ofereix un curs per facilitar eines per a la gestió de l'economia i les finances per a joves de 16 a 30 anys. Les inscripcions s'han d'efectuar a través del web http://www.cflv.ad/. Les persones interessades poden obtenir més informació trucant al 741 465 o bé enviant un correu electrònic a [email protected].



Taula rodona amb motiu del Dia internacional de les dones/ El Centre de Formació al Llarg de la Vida ha organitzat una taula rodona sota el títol 'Trencar estereotips. Canviar el futur'. La taula de debat tindrà lloc el dimecres 6 de març a les 19.00 hores a l'Edifici les Columnes i debatrà sobre els perjudicis de la societat respecte als treballs d'homes i dones i es reflexionarà sobre com trencar amb aquests estereotips tan arrelats a la nostra societat.



Les protagonistes de la taula rodona seran Noèlia Crespo, agent TEDAX de la Policia; Maria Teresa Fernández Gallardo, calefactora, lampista, electricista i emprenedora; Clàudia Pons, seleccionadora femenina de futbol sala; Pilar Armengol, membre de la Comissió executiva de l'Institut Andorrà de les Dones i docent; i Marta Jordana, docent del Centre de Formació al Llarg de la Vida que farà de moderadora. L'entrada és lliure, però per raó d'aforament, es demana confirmar assistència al telèfon 741 465 de les 14.30 a les 21.00 hores o al correu electrònic [email protected].