Detinguts dos lladres reincidents de perfums

La Policia ha detingut aquest cap de setmana un home i una dona de 37 anys i no residents com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni per furtar perfums. Se'ls va arrestar dissabte a la tarda a l'eix comercial després que la Policia rebés l'avís d'una botiga d'Escaldes-Engordany, d'on els presumptes autors van sostreure 10 perfums amb un preu de venda al públic de 712,69 euros. Van fer servir una bossa folrada per no ser detectats pels sistemes de seguretat de l'establiment.



No era la primera vegada que aquesta parella cometia furts com aquest al país. Un cop fetes les comprovacions pertinents, se'ls va identificar com els autors d'almenys dos més perpetrats a finals de gener en altres botigues. En aquestes dues ocasions, s'haurien endut 10 perfums més amb un preu de cost de 586,87 euros d'un establiment escaldenc i altres cinc amb un valor de 390,43 euros d'una perfumeria del Pas de la Casa. En total, se'ls ha pogut relacionar amb aquests tres furts de perfums, però la Policia no descarta que n'hagin pogut cometre d'altres.