Dues cinquenes places 1a Jornada de la Lliga Nacional Espanyola

Aquest passat cap de setmana es va disputar a la localitat de La Nucía la primera jornada de la Lliga Nacional Espanyola de Karate (RFEK) en les categories cadet i absoluta. La màxima competició espanyola va acollir als millors karatekes del país veí a la recerca d'una plaça per la gran final que es disputarà el pròxim mes de desembre a Galícia, on només competiran els vuit millors classificats de cada categoria. Karate Xavi Andorra va tornar a competir en aquest format i ho va fer amb dos competidors: Silvio Moreira que ho va fer en la modalitat de Kata (Tècnica) i Aina Padilla, que ho va fer en la modalitat de Kumite (Combat).

El primer ho va fer en la categoria sènior masculina. Moreira va passar la primera ronda per administració (sorteig – BYE). En segona ronda es va enfrontar al competidor Carlos Garcia, al que va superar. En tercera ronda (semifinals de la seva fulla) es va enfrontar a Jose María Arribas, al que també va poder guanyar. Ja en la final de la seva fulla es va enfrontar a Ivan Martín, al que no va poder vèncer. Donat que aquest competidor va arribar a la final, l'andorrà va entrar en repesca, i en el segon encontre de repesca es va enfrontar a Pablo Cao, al que va superar i, ja en l'encontre per la medalla de bronze, es va enfrontar a Alejandro Catalán, al que no va poder superar. Així doncs, cinquena plaça per a Moreira que, d'aquesta forma, posa un peu a la gran final.

Per la seva part, Padilla va participar en la categoria cadet femení, -47 Kg i en la jornada de diumenge. Va passar el primer encontre per administració-sorteig (BYE). En la segona ronda de la seva fulla, l'andorrana es va enfrontar a la competidora Aitana Ramirez a la que va superar amb claredat (6-0). En la tercera ronda, es va enfrontar a Naroa Ayerdi a la que no va poder guanyar, perdent el combat de forma ajustada (2-0). Donat que aquesta competidora va arribar a la final, Padilla va entrar en repesca. En el primer encontre de la repesca es va enfrontar a Daniela Iglesia, a la que va vèncer de forma clara (8-0). En el segon encontre de la repesca es va enfrontar a Eva Moreno, a la que va superar per 6-2. Ja en el duel per la medalla de bronze, es va enfrontar a Yaiza Fernandez a la que no va poder superar en un encontre molt ajustat que es va decidir en els darrers 15 segons (2-0). Amb tot, una cinquena plaça per Padilla, que posa també un peu en la gran final de desembre.