Arrestat per agredir una dona al seu domicili

La Policia ha detingut durant aquest cap de setmana dos homes per agressions. Divendres a la tarda es va arrestar a la Massana un turista de 34 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral després d'agredir amb brutalitat una dona al domicili d'aquesta causant-li lesions de diversa consideració. La matinada de dissabte a Andorra la Vella, un altre home, de 29 anys, va ser detingut per haver agredit la seva parella al carrer.



El cos d'ordre també ha detingut els darrers dies un turista de 33 anys com a presumpte autor de delictes contra la llibertat, la funció pública i la seguretat col·lectiva després que el personal de seguretat d'un local d'oci nocturn del Tarter requerís la presència dels agents quan l'home els estava amenaçant a la sortida de l'establiment. Els treballadors del local sospitaven que podia dur un ganivet. Quan els policies van arribar i van procedir a localitzar l'home, aquest, al volant del seu vehicle, es va dirigir conduint ràpidament cap a la sortida del local, que està reservada per a vianants, va sortir del cotxe amb agressivitat i es va abalançar cap als agents, que van procedir a detenir-lo mentre l'home es resistia amb força i els amenaçava de mort. Quan se li va efectuar la prova d'alcoholèmia, va donar positiu amb una taxa d'1,14. Durant l'escorcoll, no se li va trobar cap ganivet.