Mia i Nicolau Taulats, als podis de la Copa Catalana d’Escalada Esportiva

Diumenge matí va ser el torn de les classificatòries per a les categories sub18 i absoluta, en què va prendre part Laia Taulats i Noam Goldin. Taulats va assolir una 5a posició gràcies als cinc tops i cinc zones, i va passar a la final, mentre que Goldin va finalitzar les classificatòries en 17a posició, fent un top i dues zones finals. Ja en la final de la categoria absoluta, Laia Taulats va quedar en 5a posició, amb un top aconseguit i tres zones aconseguides.

A la tarda, en la categoria sub16 femenina, hi va prendre part Maissane Poulain davant d'un quadre amb 17 bones rivals, i va quedar en 9a posició sense aconseguir passar a la final malgrat els resultats obtinguts amb els dos tops i quatre zones. Per acabar, en la categoria veterans, Oriol Taulats es va quedar a les portes de passar a la final, i va assolir una 7a plaça, fent dos tops i tres zones.

A les 12.00 hores es va iniciar de la ronda final per a la categoria sub12, en què Mia Taulats va acabar aconseguint el segon calaix del podi, sumant un total de 805 punts. A continuació va ser el torn del Nicolau Taulats en la seva categoria, en què va destacar per la seva excel·lent primera posició al podi, amb els resultats obtinguts, amb els quatre tops i quatre zones. El resultat va sumar un total de 1000 punts.

En matí del dissabte, en la categoria sub12 femenina hi va prendre part Mia Taulats en un quadre de 13 rivals, i va demostrar portar el segell de la família Taulats, aconseguint passar a la final amb una primera posició. En la categoria sub14 femenina, amb un total de 16 participants, Judit Esteban va aconseguir una 12a plaça, sense aconseguir passar a la final. Per la seva part, en la mateixa categoria masculina amb un total de 21 participants, Nicolau Taulats va assolir passar a la final gràcies a la primera posició obtinguda en la classificatòria, mentre que Jan Majoral va acabar en una 14a plaça, també, sense poder passar a la final d'acord amb la seva 14a plaça aconseguida de 21 contrincants.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació