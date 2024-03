Tres detinguts per possessió de drogues durant aquest cap de setmana

Durant aquest cap de setmana a la frontera del riu Runer, s’ha detingut un turista de 30 anys amb 0,6 grams d’èxtasi i un altre, de 23, amb un gram de cocaïna.

Divendres a la tarda, en un control a la CG4, es va arrestar una dona de 35 anys amb 0,9 grams de cocaïna. La dona també va donar positiu en drogues al volant i en la prova de tòxics van ser detinguts un conductor de 25 anys i un altre de 23. Aquest últim també va donar positiu en alcoholèmia amb una taxa de 0,78, per la qual va ser sancionat per la via administrativa.

D’altra banda, un altre home de 29 anys ha estat arrestat els darrers dies amb una taxa d’alcohol en sang de 0,82 després que una patrulla el veiés circular pel mig de la carretera d’Arinsal en direcció descendent trepitjant la línia contínua i fent ziga-zagues. A més, el conductor no disposava de permís de conduir.

Tres persones més, implicades en accidents de circulació han estat detingudes el cap de setmana per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’un home de 58 anys, amb una taxa de 2,59, arrestat després de col·lidir amb un altre vehicle divendres a la nit al carrer Pobladó, de Santa Coloma. En l’accident va resultar ferit un noi de 28 anys.

La matinada de dissabte, la Policia va detenir una dona de 33 anys amb una taxa d’alcoholèmia d’1,81. Aquesta va tenir un accident a Erts, en què va causar danys materials a un vehicle que es trobava aparcat i va fugir. Els agents la van localitzar i controlar minuts més tard a Andorra la Vella.

La matinada d’aquest dilluns, dos conductors més, de 40 i 48 anys, han estat arrestats per positius d’alcoholèmia amb taxes d’1,76 i 1,65, respectivament.