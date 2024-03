Cachafeiro es refà d'un afer mecànic i remunta a Zuera

Tony Cachafeiro no va tenir una estrena fàcil al campionat IAME Euro Series, que reuneix els millors pilots de kàrting del món, en patir un problema elèctric al motor del seu kart durant la classificació que li va llastar durant tot el cap de setmana, malgrat això va poder finalitzar 22è de 43 inscrits.

El jove va haver de conformar-se amb la 32a posició a la classificació a causa de la desfeta, tot i signar un dels millors temps als entrenaments lliures del divendres. Cachafeiro va aconseguir entrar de forma constant entre els 10 millors de cada grup, fins i tot fregar el podi, amb un quart lloc, a l'última classificatòria d'un diumenge que, això no obstant, no va acabar com esperava.

Ja a la final, una mala sortida, en què va perdre 10 posicions en trobar-se molt trànsit i moviment per davant, prioritzant el seguir a pista i evitar accidents, el va fer caure a la classificació. L'andorrà va poder avançar tres rivals fins i tot col·locar-se en un 22è lloc en què va finalitzar la primera de les quatre rondes de la IAME Euro Series. «Vam tenir mala sort aquest cap de setmana, i sense la fallada del motor hauríem estat molt més amunt. Però, així i tot, me'n vaig content perquè de nou vam poder classificar-nos per a la final i superar un problema a la classificació. Continuem creixent, també en caps de setmana no tan bons com altres», va indicar el pilot.

La següent cita d'aquest campionat es disputarà de l'1 al 5 de maig al circuit de Françacurta (Itàlia).