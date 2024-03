Un desig fet realitat

El mes de març que els espera ara és molt complicat, jugant contra rivals directes, el partit ajornat i la final de la Copa Catalunya. Per això Sarabia es va voler mantenir en la filosofia del partit a partit i la suma positiva d'energia que la victòria d'ahir els pot aportar. «Hem de continuar fins ara, ser rigorosos amb la realitat, amb els detalls, el dia a dia, l'entrenament i ja, no podem pensar en més coses perquè ens equivocaríem», va citar abans d'afegir que el duel d'aquest divendres contra l'Osca serà molt dur.

Demanat pel canvi tàctic amb l'ús de tres centrals i que els dos carrilers entrin pel mig, el basc va explicar que aquesta implementació «ens ha donat bastant solidesa defensiva». Així mateix, i en el pla individual, va destacar l'actuació de Jandro Orellana, Pablo Moreno i Aurélien Scheidler, sobretot del primer, de qui va esmentar que «ha estat molt valent, que és el que més li demanem, sobretot amb pilota, ja que té qualitats que molt pocs migcentres tenen». Tot i això, va assenyalar que l'aspecte col·lectiu és el que més preval, i que a banda d'estar molt content en aquest aspecte, va indicar que «no hi ha cap jugador que hagi tirat la tovallola». «Estem entrenant bé i treballant molt [...] el dia a dia ens porta a fer el que som capaços de fer ara», va finalitzar.

Ara, els del Principat es mantenen en la penúltima posició, a tres punts de la salvació, però amb un partit menys, el que han de jugar contra el Llevant. En aquest sentit, Sarabia va comentar que el triomf «ens reforça moltíssim» pel que resta de competició, un temps en què han de mantenir una «mentalitat de marató». «No sé en quin quilòmetre anem i queda molt per davant, però hem fet un bon temps en aquest darrer tram», va asserir abans de tornar a celebrar la victòria contra un «grandíssim equip» com és el Reial Valladolid.

Per Pol Forcada Quevedo

