Grandvalira recapta 8.260 euros per a Unicef

El Racó de Solanelles, al sector Encamp de Grandvalira, va ser el lloc dissabte passat del Brunch solidari organitzat per Grandvalira Social i el Comitè Nacional d’Andorra per l'Unicef. L’acte va aplegar més d’un centenar d’assistents i es va recaptar 8.260 euros per a la ONG. La presidenta del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef, Marianela Vila Aristot, va valorar molt positivament l’acció assenyalant que estaven “molt contents de poder tornar a celebrar el Brunch solidari”. Així mateix, va agrair la solidaritat andorrana destacant que “dels 33 comitès d’Unicef al món, a Andorra som els quarts o cinquens en donacions per càpita, quan hi ha comitès de països molt més grans com el dels Estats Units”.

La presidenta de Grandvalira Social, Cristina Viladomat, va explicar que “fem aquesta acció en favor del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef, amb qui tenim una molt bona relació, ja que tenen projectes de diferents àmbits arreu del món”. Marianela Vila Aristot va matisar que els fons no es destinaran a un sol projecte sinó “als diferents projectes que tenim, que són principalment dos: un en favor de les dones i nenes a l’Afganistan i un altre a Madagascar per reconstruir un poblat que està molt afectat pels efectes del canvi climàtic”. Vila Aristot va afegir, més en clau nacional, que “aquí a Andorra també fem coses de sensibilització amb temes de salut mental i divulgació dels drets dels infants”.

Projecte de Madagascar/ L’efecte del canvi climàtic ha esdevingut un motiu d’emergència social a Madagascar. El seu consum d’energia basat en combustibles de biomassa que alliberen gasos quan es cremen agreugen encara més aquesta situació. El projecte d’expansió dels sistemes d’energia sostenible que realitzarà Unicef serà fonamental per ajudar les comunitats a ser més resilients al canvi climàtic i per construir un futur més verd, i sobretot, més pròsper pels infants del país. És per aquest motiu que l’organització treballa per accelerar el desplegament de sistemes d’aigua alimentats per energia solar a 20 pobles afectats per la sequera, concretament a la regió d’Androy, al sud del país. L’impacte repercutirà en una major capacitat per fer front als efectes de la falta de pluja, en la reducció de les emissions de carboni, a la vegada que es crearan noves oportunitats per a l’ocupació.