Lezkano: «No hem pogut mantenir el nivell»

El matx ja se sabia que seria complicat, però la primera meitat va deixar opció a somiar al MoraBanc Andorra, que es va acabar veient superat pel Reial Madrid per 70-89. «Crec que el primer quart hem estat una mica reactius, en comptes de ser proactius», va esmentar Natxo Lezkano en la roda de premsa posterior al partit, abans d'esmentar que «anàvem un pas enrere del Reial Madrid i per jugar contra ells s'ha d'anar un pas endavant, cosa que hem fet molt bé al segon quart, en què hem forçat moltes pèrdues i hem pogut jugar més còmodes trobant situacions de tir i de córrer, marxant al descans amb bones sensacions». El tercer quart va ser el fatídic, amb un resultat de 14-31. El tècnic tricolor va indicar que «a mesura que passava el duel ells han apujat el seu nivell d'intensitat i se'ns ha fet més dur, fins a arribar a un moment en què semblava que no rendíem, i ells ho han aprofitat». «No hem pogut mantenir el nivell», va sentenciar.

Respecte a l'actuació arbitral, el basc es va mostrar molt crític: «Sense dubte a mi no m'ha agradat el nivell. Però no crec que hàgim perdut per aquest aspecte». Així mateix, va tornar a comentar que les finestres FIBA «ens han perjudicat, igual que entenc que a altres equips els ha passat el mateix. I tampoc crec que hàgim perdut per això».

En darrer lloc, Lezkano va assenyalar que del duel s'emporten aspectes per corregir i per millorar, tot explicant que el pròxim partit, contra el darrer classificat, el Zunder Palència, «serà totalment diferent», ja que aquest és un conjunt «molt exigent a nivell mental que prepara molt bé els partits».