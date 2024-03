La capital retira un arbre del Parc Central per risc de caiguda

El Comú d'Andorra la Vella ha retirat un xop del Parc Central per seguretat tenint en compte que hi havia risc de caiguda. Segons s'informa des de la corporació, les branques estaven afectades, la qual cosa podia provocar que caigués, i ara els tècnics comunals estan avaluant si l'interior del tronc també està malmès. La idea és substituir l'arbre per un d'una altra espècie. El Comú assegura que en ser un tipus d'arbre de fusta molt tova, en els darrers temps s'han anat retirant i podant els xops de les zones més properes als parcs infantils de la parròquia per evitar incidents.