Salut vol tenir enllestida l'enquesta nacional al 2025

El Ministeri de Salut, juntament amb Andorra Recerca i Innovació (AR+I), han presentat aquesta tarda l'enquesta nacional de salut 2024, que es posarà en funcionament aquests propers dies i es preveu que el treball de camp duri uns tres mesos. L'enquesta compta amb unes 100 preguntes que es faran a una mostra de 900 persones escollides de manera aleatòria, per tal d'obtenir un marge d'error al voltant del 3,3% pel conjunt de la població. Quant al tipus de mostreig, està estratificat per parròquies i seleccionant de manera proporcional quotes per sexe i edat.



La ministra de Salut, Helena Mas, ha exposat que fa molt temps que tenien ganes de tirar endavant aquest projecte, però que degut a la pandèmia es va haver d'ajornar. Aquesta eina permetrà al Ministeri de Salut tenir molta més informació sobre la salut al Principat, ja que permetrà dissenyar polítiques per preveure i planificar els recursos que siguin necessaris.



La finalitat de l'enquesta és conèixer quina és la percepció de la població entorn la seva salut, la qualitat de vida i la salut mental, entre d'altres. També es recull informació sobre hàbits relacionats amb la salut, com el consum de tabac o l'alcohol, l'ús de serveis sanitaris o la realització de pràctiques preventives, com el cribratge de càncer de còlon.



El coordinador d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Joan Micó, ha detallat que les persones enquestadores de l'AR+I lliuraran una carta signada per la ministra de Salut a cada persona escollida on explicarà els objectius de l'enquesta, i després es procedirà a pactar el lloc i el moment per contestar l'enquesta. Tot i que en principi les enquestes es realitzaran a les llars dels enquestats de dilluns a dissabte, els treballadors de l'AR+I es poden adaptar a les persones.



Un altre dels punts que han remarcat és que tot el que es contesti és estrictament confidencial, perquè la voluntat és que les persones se sentin còmodes per explicar la seva realitat, el que permetrà que siguin el màxim de sinceres possibles. Mas ha apuntat que durant aquest proper any, l'AR+I farà l'enquesta i l'explotació de les dades que se'n treguin, i es preveu que l'any 2025 es puguin tenir els resultats. També han reivindicat que tenen l'esperança que, tal com va passar a les anteriors enquestes de salut, els anys 2011, 2002, 1997 i 1991, la gent hi participi, ja que "és una eina molt important pel Ministeri".



PACTE D'ESTAT / Preguntada per la situació del pacte d'Estat, Mas ha detallat que dels 51 agents que participen en el pacte, ja han rebut el retorn de 26 agents sobre el primer esborrany que es va entregar. També ha manifestat que l'objectiu és que el pacte sigui el màxim de col·laboratiu possible, i per aquest motiu intentaran incloure el que s'enviï fora del termini establert. Mas també ha manifestat que el pacte continuarà endavant malgrat que hi hagi grups que no es vulguin sumar, perquè és un pacte inclusiu de totes les persones que participen en el sistema de salut.



CENTRE D'IMATGE / Pel que fa a l'expedient que es va obrir la setmana passada a un centre d'imatge del Principat, la ministra de Salut, ha aclarit que tots els prestadors tenen l'obligació de fer ús de la història clínica compartida, i que per aquest motiu s'ha obert l'expedient informatiu, perquè el prestador en qüestió no estava bolcant la seva tasca a la història clínica.