La Cambra de Comerç d'Andorra i l'Skål sumen sinergies per potenciar el sector del turisme

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra i l'Skål Club d'Andorra sumen sinergies per tal de fer arribar les formacions que ofereix l'entitat als socis del club. El president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, Josep M. Mas, i també la directora de l’entitat, Sol Rosell, han rebut al president de l’Skål Club d’Andorra, Emili Yepes Ríos, i als dos vicepresidents de l’entitat, David Santuré i Joaquim Barceló.

La trobada s'ha fet dins de la ronda de visites institucionals que la nova junta presidencial de l’associació està duent a terme per presentar-se i establir possibles col·laboracions en pro del turisme i per a tots els professionals que s’hi dediquen.

L’Skål club d’Andorra té actualment una vuitantena de socis, tots directius d’empreses relacionades amb el sector del turisme des d’un vessant transversal, ja que no només són directius d’hotels, sinó que també en formen part agències de viatge, restauradors, transport de viatgers, consultories; en aquest sentit, la Cambra de Comerç ofereix al llarg de l’any múltiples formacions que poden ajudar a molts dels socis de l’entitat a millorar els seus models de negoci, utilitzar noves eines de creixement i resoldre dubtes, és per aquest motiu que, un dels primers acords establerts, passarà per la presentació que es farà de forma personalitzada a l’entitat de totes aquelles formacions que s’ofereixen i que millor es poden adequar a cada perfil dels associats.