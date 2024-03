Nadine Salhi i Paolo Cazzaniga s'emporten el primer eslàlom de la FESA Cup

Aquest dilluns s'ha disputat la primera de les quatre cites programades de la FESA Alpen Cup al país, on la pista Avet de Grandvalira acollirà als millors esquiadors de la categoria U16 del món. El tret de sortida ha estat marcat per l'eslàlom, el qual també es correrà dimarts. En canvi, per dimecres i dijous estan previstos dos gegants.

En el femení, la victòria ha estat per a l'alemanya Nadine Salhi, amb un crono de 1.27.09, que s'ha imposat a la nord-americana Logan Grosdidier (+0.37) i l'eslovena Taja Presern (+0.41). Pel que fa a les corredores nacionals, Ainhoa Piccino no ha completat la segona mànega, mentre que a la primera han quedat fora Candela Mortés, Isabella Pérez i Etna Pou.

Amb un temps de 1.21.60, l'italià Paolo Cazzaniga ha assolit el triomf en categoria masculina, seguit dels alemanys Michael Huber (+0.48) i Max Holzinger (+0.50). Com a millor representant tricolor, Jan de Visa ha estat 13è a +3.20 de Cazzaniga. En la primera mànega, l'esquiador andorrà es col·locava 3r i en la segona, feia el 15è millor crono. Igualment, Hans Breitfuss ha estat 16è (23è a la primera, 13è a la segona), mentre que Àlex Comellas ha acabat 18è (19è a la primera i 18è a la segona). No han finalitzat la primera mànega Max Black, Marcel Pérez i Jordi Rogel.



La importància de celebrar esdeveniments / El director d'esquí alpí de la federació andorrana d'esquí (FAE) ha explicat que la FESA Cup «és una competició U16 que s'organitza cada any en les nacions que formen part d'aquest organisme, paral·lel a la FIS, i que compta amb 17 països». A més, s'ha mostrat satisfet per poder celebrar al Principat una competició d'aquest nivell, perquè permet «veure com es mesuren els nostres joves amb els països no només dels Alps, sinó també dels Estats Units, ja que també els hem convidat». «En l'àmbit de la carrera, una organització molt bona, amb una molt bona feina de l'estació per tirar endavant aquesta cursa», ha volgut destacar.

Pel que fa als resultats esportius, ha lamentat que en categoria femenina no hagin pogut finalitzar la cursa cap de les representants nacionals, però espera que «en les pròximes curses aixequem el cap». A banda, ha recalcat l'actuació de Jan de Visa. «A la primera mànega, teníem una situació ideal en posicions de podi, però a la segona ha estat una mica pitjor, tot i que acaba en un top 15, que penso que és un bon resultat», ha conclòs.