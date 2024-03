Casal destaca que la productivitat és un factor clau per garantir el futur de la ramaderia al país

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha assegurat que és important mantenir la productivitat del sector ramader per garantir la seva supervivència a llarg termini. Així ho ha afirmat el titular de la cartera de Ramaderia aquest dilluns en el marc de la seva visita a les explotacions ramaderes del país, que ha dut a terme acompanyat dels membres de la Comissió legislativa d'Economia. "Les nostres explotacions es mantenen perquè produïm carn d'Andorra, carn de muntanya i de raça pròpia", ha puntualitzat Casal. "Si una explotació compta amb trenta vaques, hauria de poder aportar cada any trenta vedells", ha afegit el ministre de Ramaderia, deixant clar que el repte més gran és el relleu generacional.

En aquest sentit, Casal -qui ha recordat que enguany el Ministeri disposa d'un 16% més de pressupost per al sector que el 2023, concretament, d'uns 3,5 milions d'euros- ha avançat que el Govern continuarà acompanyant el sector amb ajudes econòmiques, crearà una bossa de joves agricultors que pugui funcionar com a servei de relleu per als ramaders actuals, continuarà mantenint una selecció genètica rigorosa i impulsarà projectes de recerca per a millorar aquesta productivitat.

Al llarg del matí, de fet, Casal ha visitat juntament amb els membres de la Comissió un total de quatre explotacions ramaderes del Principat que treballen a partir de models diferents: Casa Peretol de Soldeu, Casa Areny d'Encamp, Casa Cauba d'Encamp i Casa Jumpere de Sispony. "Aquesta acció ens permet tenir una visió global de la situació del sector ramader al nostre país i veure, en primera persona, quins són els reptes i les dificultats del sector", ha apuntat el ministre de Medi Ambient. "Amb aquesta explotació podem demostrar que som capaços de construir explotacions de 1.000 metres quadrats de planta integrades al paisatge, mecanitzades i amb uns costos de producció molt assumibles" ha subratllat Casal fent referència a Casa Jumpere.

Casal ha comentat també que les dificultats per a garantir el relleu generacional varien segons cada cas particular. "Si intentem fer noves construccions amb l'acompanyament del Departament d'Agricultura i els plans de millora, suposaria un pas més", ha apuntat.

Per altra banda, el titular de la cartera de Ramaderia ha recordat que, actualment, hi ha aproximadament 90 explotacions dedicades al sector i que està visitant-les una per una. "Vaig començar les visites a la tardor. És la manera de tenir un intercanvi directe amb un ramader perquè et pugui traslladar les seves inquietuds", ha asseverat Casal, mentre afegia que no són noves i que, la majoria d'elles, estan associades als costos de producció. "És important que des del departament estiguem al seu costat, siguem conscients de les seves dificultats i dels seus reptes, i que puguem continuar-los acompanyant econòmicament o a través de modificacions legislatives que els permetin més flexibilització", ha destacat, segons informa l'ANA.