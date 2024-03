MoraBanc Digital multiplica per dos les seves operatives l’any 2023

MoraBanc Digital va tancar el 2023 amb unes xifres que mostren el creixement de l'ús de la banca digital. Durant el darrer any, i en comparació amb el 2022, el nombre d'operacions fetes digitalment es va multiplicar per 2,2 i els accessos a la banca online van pujar un 71%, xifres que confirmen la contínua migració dels clients des de les oficines als canals digitals. L'any va estar marcat per la nova App, premiada internacionalment, el Bizum i projectes innovadors com el Garmin Pay.

Per tipologia, les gestions més habituals han estat els traspassos i transferències de diners que van créixer un 90%, i suposen un 70% del total d'operacions realitzades. La resta d'operacions, com ara les relacionades amb les targetes, o la gestió de valors, tot i ser menys freqüents també van créixer, destacant les relacionades amb la banca d'empreses que van créixer un 60%, una bona dada de l'activitat econòmica i comercial d'Andorra.

De l'oficina a la banca digital / Les millores permanents en usabilitat i operativa van estar un element d'èxit de la plataforma en línia de MoraBanc. El 2023 els usuaris únics van créixer un 7,5% i els accessos un 72%. Pel que fa al canal d'accés, el telèfon mòbil és el més utilitzat amb un percentatge que van pujar fins al 71%. El procés de canvi d'hàbits de la societat és constant i cada any són més les persones que fan servir els canals online per fer la majoria de les gestions, estalviant temps i amb l'opció de fer-ho en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

App millorada, Garmin Pay, Bizum i premis internacionals / El balanç del 2023 inclou l'estrena d'una nova versió de l'App de MoraBanc que va aplicar un nou disseny d'interfase i més de 15 novetats i millores, com l'alta per a nous clients 100% digital, poder contractar targetes i préstecs, més de 2.500 productes d'inversió al broker online i la funcionalitat Bizum disponible, amb només dos clics, per a més de 58.000 usuaris sense necessitat d'obrir comptes nous. Aquest mateix any, MoraBanc va ser el primer banc andorrà que va permetre integrar les targetes en un rellotge per fer pagaments amb el sistema Garmin Pay. Les innovacions constants de l'univers digital de MoraBanc s'han reconegut amb l'increment en l'ús per part de la clientela i també amb dos premis internacionals. La revista World Finance va premiar l'App i la Banca en línia de MoraBanc com les millors d'Andorra.