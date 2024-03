França es converteix en el primer país europeu que inclou l'avortament a la Constitució

L'Assemblea Nacional i el Senat francès van aprovar ahir incloure a la Constitució un article que dona "llibertat garantida" a les dones per poder interrompre voluntàriament l'embaràs amb 780 vots a favor, convertint França en el primer país al món que adopta una mesura d'aquest tipus.



Després de 18 mesos endinsats en aquest procés, l'Assemblea va donar llum verda a la mesura a finals de gener i la setmana passada, la Cambra alta també va votar a favor de blindar la interrupció de l'embaràs constitucionalment. Davant d'aquest fet, el president francès, Emmanuel Macron, va convocar per ahir dilluns el Congrés del Parlament, una sessió conjunta de les dues cambres on s'aborden revisions constitucionals, al Palau de Versalles.



D'aquesta manera, França va aconseguir "una aliança històrica" entre ideologies diferents per arribar a ser la primera nació que vota a favor d'inscriure la interrupció voluntària de l'embaràs en una modificació de l'article 34 de la Constitució.



Una vegada es va fer pública la notícia, Macron va fer un missatge a través de les xarxes socials celebrant "l'orgull francès" en un missatge universal: "Celebrem junts l'entrada d'una nova llibertat garantida a la Constitució per la primera cerimònia de segellat de la nostra història oberta al públic", i va convidar la gent a reunir-se aquest divendres 8 de març amb motiu del Dia Internacional dels Drets de les Dones, a la Plaça Vendôme.