Un centenar d’alumnes estudien la llengua i la cultura d’Andorra al Centre Carlemany de Praga

A banda dels cursos oficials i de l’organització de la prova anual per obtenir el certificat oficial de català del Govern, el Centre Carlemany de Praga permet als estudiants participar en el Voluntariat per la llengua del Servei de Política Lingüística, ofereix beques a cursos de català d’estiu a Andorra i a altres territoris de parla catalana, i representa Andorra i la seva llengua en el Dia Europeu de les Llengües.

Durant l’acte, la ministra de Cultura ha destacat que “més enllà de l’oferta formativa, des del Centre Carlemany es promou el reconeixement extern del nostre país i de la nostra llengua i, a més, col·laborem amb altres territoris perquè els nostres estudiants puguin ser becats per als campus lingüístics com el d’Andorra, el de Palma o el de València”. Durant el desplaçament, Bonell i Sans també s’han reunit amb la degana, Eva Lehackova, i amb el nou director de l'Institut d'Estudis Romànics, Pavel Stichauer, i el seu subdirector, Petr Cermak.

Bonell ha aprofitat l’ocasió per reconèixer un centenar d’alumnes que han cursat durant el primer semestre del 2023-2024 les formacions que ofereix el centre situat a la Universitat Carolina de la capital de la República Txeca. Concretament, el Centre ofereix 15 assignatures oficials sobre llengua i literatura catalana; i institucions, art i cultura d’Andorra.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, s’ha desplaçat aquesta setmana a Praga, acompanyada pel director de Política Lingüística, Joan Sans, per fer entrega del diploma oficial de català als 20 candidats que es van examinar a través del Centre Carlemany de Llengua Catalana a la convocatòria del 2023.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació