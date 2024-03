Exposició per visibilitzar les dones en àmbits científics

En el marc del Dia Internacional de la Dona que se celebra el pròxim divendres dia 8 de març, la Secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana ha organitzat a l'Illa Carlemany una exposició anomenada 'Enciclopèdia de les Dones Steam', de Sandra Uve i Núria Salam. Aquesta està present des del dia d'ahir fins al dia 17 de març, i té com a objectiu visibilitzar els grans avenços de diferents dones en àmbits científics com poden ser la medicina, l'enginyeria o les matemàtiques a més de "reflexionar en el paper de les dones en la societat", ha comentat aquest matí la Secretària d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena.

I és que una de les expositores, Núria Salam, química i metal·lúrgica i professora a la UPC-Terrassa, ha anat explicant el paper que han tingut en el món de la ciència global moltes dones catalanes com pot ser la Josefina Castellví, la primera dona a anar al continent de l'Antàrtida. Salam ha volgut posar èmfasi en el fet que "aquestes dones no surten en els llibres de text escolar". És una de les raons per fer l'exposició, per visibilitzar-les en el món de l'educació i que les nenes i noies puguin tenir referents femenins.