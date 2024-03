La temporada 2024 es posa en marxa a Qatar

Xavi Cardelús i l'equip Fantic Racing obren aquest cap de setmana el Campionat del Món de Moto2 amb la disputa del primer Gran Premi de l'any, el de Qatar que tindrà el circuit de Lusail com escenari. L'andorrà torna d'aquesta manera al Campionat del Món i ho fa de la mà d'un equip que té el suport d'una fàbrica com Fantic i amb una estructura molt consolidada a la categoria de la qual ha estat protagonista al llarg de les últimes temporades.

El pilot afronta la seva reestrena al Campionat del Món amb molta il·lusió: «Tinc moltes ganes que comenci l'acció al Gran Premi de Qatar amb la disputa dels primers entrenaments de divendres. Als dos entrenaments previs que hem fet a Jerez i Portimao hem treballat força per definir del tot la base de moto amb la qual començarem la temporada i, malgrat que encara ens queda feina a fer, hem avançat força i m'he anat adaptant al comportament dels nous neumàtics». Així mateix, Cardelús va afegir que, d'altra banda, «conec força bé el circuit de Lusail perquè ja he competit a Moto2 i també a la categoria de Supersport i la feina feta des del punt de vista físic al llarg de l'hivern ha estat també molt intensa i positiva. En definitiva, em sento a punt per a afrontar el repte tot i ser conscient que no serà fàcil perquè la categoria està molt igualada, però per part meva i per part de l'equip, ho posarem tot per anar creixent i consolidant-nos al Campionat del Món. No em marco objectius de resultats perquè la prioritat és millorar dia a dia, sessió a sessió».

Els pilots del Moto2 sortiran per primera vegada a pista divendres a les 12.50 hores i ho tornaran a fer a les 17.05 hores. La primera sessió de dissabte està programada per a les 11.15 hores i, a les 15.45 hores es farà la Q1. Finalment, diumenge dia 10 a partir de les 16.15 hores es disputarà la cursa programada a 18 voltes.